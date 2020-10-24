Стало известно, какая компания занимается производством новейших истребителей для армии США

Судя по косвенным, но крайне убедительным, признакам, за разработку новинки ответственна корпорация Lockheed Martin, передает Popular Mechanics. При этом, что интересно, эта же компания ранее уже создавала для американских военных другой боевой транспорт - “невидимки” F-35 и F-22. Источником утечки стал финансовый директор Lockheed Martin, который непрозрачно намекнул на занятость аэрокосмического гиганта в работе над новой авиационной программой для ВВС США.

Напомним, что судя по имеющимся данным, истребитель шестого поколения призван сначала дополнить, а затем сменить боевые самолеты предыдущего поколения. Эксперты рынка отмечают, что вероятнее всего новинка будет беспилотной или опциональной пилотируемой машиной. Также от нового истребителя ожидают превосходства в воздухе над российскими и китайскими решениями.