Стало известно, какая музыка позволяет лучше сдавать экзамены

Для выявления влияния прослушивания определенной музыка на результаты экзаменов ученые привлекли порядка 50 добровольцев разных возрастов: от 18 до 33 лет. В рамках эксперимента участникам необходимо было во время образовательного процесса включить для прослушивания на фоне определенную музыку, в частности классическую. Так, пока добровольцы занимались по онлайн-лекциям они прослушивали отрывки Вивальди, Шопена, а также Бетховена. Кроме того, участников поделили на две группы: одной необходимо было ночью, во время фазы глубокого сна, прослушивать около 15 минут классическую музыку, тогда как другой - белый шум.

В результате было установлено, что те участники, которые слушали классическую музыку на 20% лучше справились с экзаменом.