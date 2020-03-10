Стало известно, какая страна первой полностью перейдет на электросамолеты на внутренних перелетах

Важно отметить, что до Норвегии о столь серьезных намерениях перейти на самолеты, использующие в качестве “топлива” электричество, не заявляла ни одна другая страна. Что же касательно самого скандинавского государства, то в докладе оператора норвежского аэропорта Avinor и Управления гражданской авиации страны в том числе зашла речь и о возможности резко сократить выбросы парниковых газов благодаря переходу на электросамолеты.

”У нас полет часто длится от 15 до 30 минут. Поэтому мы решили разработать программу, в рамках которой производители электрических самолетов могли бы через пару лет начать соревноваться за право участвовать в ней”, — рассказал директор компании по эксплуатации аэропортов Avinor Даг Фальк-Петерсен.