Наука и технологии
Сегодня 17:02
Стало известно, какая страна первой полностью перейдет на электросамолеты на внутренних перелетах
И в какие сроки будет реализована данная инициатива
В сети появилась информация о том, какая именно страна первой полностью перейдет на электросамолеты на внутренних рейсах. О своем намерении стать таковой заявила Норвегия, которая к 2040 году планирует перевести все внутренние рейсы на экологичный тип транспорта.
Важно отметить, что до Норвегии о столь серьезных намерениях перейти на самолеты, использующие в качестве “топлива” электричество, не заявляла ни одна другая страна. Что же касательно самого скандинавского государства, то в докладе оператора норвежского аэропорта Avinor и Управления гражданской авиации страны в том числе зашла речь и о возможности резко сократить выбросы парниковых газов благодаря переходу на электросамолеты.
”У нас полет часто длится от 15 до 30 минут. Поэтому мы решили разработать программу, в рамках которой производители электрических самолетов могли бы через пару лет начать соревноваться за право участвовать в ней”, — рассказал директор компании по эксплуатации аэропортов Avinor Даг Фальк-Петерсен.