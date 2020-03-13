Наука и технологии
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Стало известно, какая технология придет на замену AMOLED от Samsung
Возможно, ее даже покажут одновременно с Galaxy Note 20
В далеком 2008 году Samsung анонсировала свой новый тип дисплея — AMOLED. Затем компанией были представлены Super AMOLED и Dynamic AMOLED. Сейчас же в сети появилась информация о том, какая технология дисплея придет на замену прежней.
Так, совсем недавно южнокорейский гигант попытался зарегистрировать совершенно новую торговую марку Samsung PIFF. Самое интересное для нас во всем этом то, что она относится к так называемой девятой категории устройств, а описание данной категории напрямую говорит о дисплеях для мобильных устройств.
К сожалению, на этом какая-либо информация о новинке заканчивается. И нам, как пользователям, остается лишь гадать, а что именно готовит Samsung: планирует ли компания выпускать совершенно новый тип дисплеев или же таким образом она решила назвать достаточно известную технологию под названием mini-LED? В любом случае, вполне реален сценарий, при котором нам расскажут о новинке в августе этого года, одновременно с анонсом Samsung Galaxy Note 20.