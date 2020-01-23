Стало известно, какие приложения будут предустановлены на смартфонах и планшетах в России из-за нового закона

”На смартфонах и планшетах могут быть предустановлены антивирусные программы, навигаторы, поисковики, программы доступа к госуслугам и платежные системы. Аналогичные программы, за исключением платежной системы, будут установлены и на планшетах. На планшетах, компьютерах и Smart ТV должна быть обеспечена возможность установки программ аудиовизуального сервиса, а также просмотра программ I и II мультиплекса”, — рассказал заместитель руководителя ФАС Анатолий Голомолзин.

При этом ведомство также выступило с предложением, согласно которому уже с 1 июля 2020 года данная предустановка была выбрана в качестве обязательной для смартфонов, с 1 июля 2021 года — для планшетов, с 1 июля 2022 года — для компьютеров, а с 1 июля 2023 года — для телевизоров с поддержкой Smart ТV. При этом для некоторых отдельных приложений было предложено сместить сроки на еще более ранний период.