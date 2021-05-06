Стало известно, какие смартфоны россияне меняют чаще всего

Стало известно, что чаще всего россияне меняют смартфоны таких производителей как Huawei и Honor. Так, всего 39% пользователей возвращаются к устройствам этих брендов вновь. В то же время, российские владельцы iPhone в 92% случаев вновь приобретут смартфон компании Apple.

В рамках исследования также выяснилось, что пользователи смартфонов на базе Android не склонны привязываться к устройствам определенного производителя.

“Количество устройств одной компании, которые есть у пользователя, практически не влияет на процент перехода от одного производителя к другому, например, пользователи наушников Huawei могут использовать их со смартфонами Xiaomi и наоборот”, — поделились аналитики МТС.