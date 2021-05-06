Наука и технологии
Сегодня в 15:15
Стало известно, какие смартфоны россияне меняют чаще всего
Huawei и Honor
Аналитики МТС, взяв за основу обезличенные данные нескольких десятков миллионов пользователей, выяснили, какие смартфоны россияне меняют чаще всего.
Стало известно, что чаще всего россияне меняют смартфоны таких производителей как Huawei и Honor. Так, всего 39% пользователей возвращаются к устройствам этих брендов вновь. В то же время, российские владельцы iPhone в 92% случаев вновь приобретут смартфон компании Apple.
В рамках исследования также выяснилось, что пользователи смартфонов на базе Android не склонны привязываться к устройствам определенного производителя.
“Количество устройств одной компании, которые есть у пользователя, практически не влияет на процент перехода от одного производителя к другому, например, пользователи наушников Huawei могут использовать их со смартфонами Xiaomi и наоборот”, — поделились аналитики МТС.