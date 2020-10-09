Стало известно, какие устройства Apple не покажет на презентации iPhone 12

Популярный интернет-инсайдер Джон Проссер опубликовал в своем Twitter-аккаунте ряд постов, где и рассказал, что на грядущем ивенте не стоит ждать появления полноразмерных наушников AirPods Studio и меток AirTag. По его словам, первые покажут чуть позже, причем сразу в двух вариантах: кожаном за 600 долларов и более простом за 350 долларов. Что же до меток AirTag, анонс которых ждали еще прошлой осенью вместе с iPhone 11, то их релиз компания и вовсе перенесла на март 2021 года.