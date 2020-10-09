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Стало известно, какие устройства Apple не покажет на презентации iPhone 12
За наушники особенно обидно
На следующей неделе, 13 октября 2020 года, состоится анонс новых флагманов Apple — iPhone 12, 12 mini, 12 Pro и 12 Pro Max. Но одной лишь демонстрацией смартфонов мероприятие явно не ограничится. И вот, стало известно, какие устройства компания точно не покажет на презентации новых iPhone.
Популярный интернет-инсайдер Джон Проссер опубликовал в своем Twitter-аккаунте ряд постов, где и рассказал, что на грядущем ивенте не стоит ждать появления полноразмерных наушников AirPods Studio и меток AirTag. По его словам, первые покажут чуть позже, причем сразу в двух вариантах: кожаном за 600 долларов и более простом за 350 долларов. Что же до меток AirTag, анонс которых ждали еще прошлой осенью вместе с iPhone 11, то их релиз компания и вовсе перенесла на март 2021 года.
Стоит понимать, что слова Проссера — это слухи. Но при этом слухи, опубликованные человеком, который не раз доказывал свою осведомленность, сливая те или иные данные об устройствах задолго до их официального анонса.