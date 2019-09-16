Стало известно, какие животные могут заменить собак в армейской службе

Так, совсем недавно был найден белый кит белуха, к которому был привязан ошейник с надписью “Оборудование Санкт-Петербурга”. Как оказалось, его вполне могли использовать российские спецслужбы для шпионажа под водой: так, совсем недавно еще один кит, которому привязали камеру GoPro, был найден на территории Норвегии.

В свою очередь военно-морские силы США используют морских львов для патрулирования районов вблизи атомных подводных лодок, а также обнаружения присутствия роботов, водолазов и других подводных угроз противника вблизи военных объектов армии Соединенных Штатов. Помимо этого армия США использует дельфинов, так как они обладают лучшим в мире биологическим сонаром. Благодаря ему подводные помощники способны находить мины и другие опасные объекты, находящиеся под водой, куда лучше, чем вся современная техника.

Что касательно животных, находящихся на суше, то та же Индия с 2017 года ввела пилотную программу, в рамках которой государственная армия начала использовать верблюдов в качестве несущих животных в высокогорных районах. По данным местного издания Times of India, верблюды могут нести грузы весом от 180 до 220 кг, что намного больше, чем грузоподъемность лошади или мула. К тому же верблюды могут путешествовать гораздо быстрее других парнокопытных.