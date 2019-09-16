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Стало известно, какие животные могут заменить собак в армейской службе

Причем есть представители как на суше, так и в воде
В Западной культуре принято считать, что единственным стоящим помощником человека при военных действиях может стать лишь собака. Но как оказалось, не четвероногими друзьями человека едиными.

Так, совсем недавно был найден белый кит белуха, к которому был привязан ошейник с надписью “Оборудование Санкт-Петербурга”. Как оказалось, его вполне могли использовать российские спецслужбы для шпионажа под водой: так, совсем недавно еще один кит, которому привязали камеру GoPro, был найден на территории Норвегии.

В свою очередь военно-морские силы США используют морских львов для патрулирования районов вблизи атомных подводных лодок, а также обнаружения присутствия роботов, водолазов и других подводных угроз противника вблизи военных объектов армии Соединенных Штатов. Помимо этого армия США использует дельфинов, так как они обладают лучшим в мире биологическим сонаром. Благодаря ему подводные помощники способны находить мины и другие опасные объекты, находящиеся под водой, куда лучше, чем вся современная техника.

Что касательно животных, находящихся на суше, то та же Индия с 2017 года ввела пилотную программу, в рамках которой государственная армия начала использовать верблюдов в качестве несущих животных в высокогорных районах. По данным местного издания Times of India, верблюды могут нести грузы весом от 180 до 220 кг, что намного больше, чем грузоподъемность лошади или мула. К тому же верблюды могут путешествовать гораздо быстрее других парнокопытных.

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