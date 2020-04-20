Стало известно, какой американский истребитель способен "пересечь весь мир" на одной заправке

Им стал F-15 Eagle, который несет на себе три внешних топливных бака, объем которых составляет свыше 272 килограмм, благодаря которым истребитель может пролететь без дозаправки в воздухе более 4 828 километров! Таким образом, именно данный летательный аппарат, произведенный американскими инженерами, может считаться истребителем, способным пересечь всю планету на одной-единственной заправке.

”Эта невероятная дальность в сочетании со способностью F-15 перемещаться с крейсерской скоростью 0,9 числа Маха в бесфорсажном режиме означала, что F-15 мог пересечь почти весь мир в любой момент”, — говорится в публикации научно-популярного издания.