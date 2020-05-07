Стало известно, когда Android 11 станет доступен для тестирования обычным пользователями

Судя по данным, опубликованным самой Google, премьера первой публичной бета-версии ОС Android 11 состоится уже в начале следующего месяца, 3 июня. Именно в этот день новую версию фирменной операционной системы компании смогут установить на свои смартфоны владельцы разных моделей Google Pixel, а также, вероятнее всего, и те, кто пользуются девайсами прочих брендов. Так, напомним, Android 10 стала доступна также и владельцам смартфонов Realme, OnePlus и т.д.

Стоит отметить, что речь все еще идет о бета-версии “зеленого робота” — полноценный релиз для самого широкого перечня устройств, скорее всего, состоится ближе к осени текущего года.