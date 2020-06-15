Стало известно, когда Apple может объявить об уходе с процессоров Intel в своих компьютерах

Так, если верить данным интернет-инсайдеров, случится это уже в следующий понедельник, 22 июня, в рамках ежегодной конференции для разработчиков WWDC 2020. Именно там, по всей видимости, Apple намерена объявить о переходе на собственные процессоры в компьютерах собственного же производства. Важно понимать, что у компании есть опыт в разработке как минимум мобильных процессоров — те же iPhone и iPad уже давно оснащены фирменными чипами A-серии.

Напомним, что в начале 90-х годов прошлого века Apple “заменила” процессоры от Motorola на PowerPC. Но уже в 2005 году производитель компьютеров Mac объявил о переходе на процессоры Intel, а уже в 2006 году вышел первый компьютер продукт компании на базе нового чипа.