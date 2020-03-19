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Стало известно, когда Huawei покажет свои новые недорогие смарт-часы
Спойлер: одновременно с Huawei P40 Pro
Уже совсем скоро, 26 марта, Huawei проведет презентацию, на которой компания представит свои новые флагманские смартфоны — Huawei P40 и P40 Pro. Стало известно, что в этот же день компания покажет и свои новые недорогие смарт-часы Huawei Watch GT 2e.
Что интересно, хоть устройство и покажут лишь через неделю, прямо сейчас стало известно об их основных характеристиках. Так, новые “умные” часы компании получат круглый AMOLED-дисплей с разрешением 454 х 454 пикселя. При этом работать часы будут на базе процессора HiSilicon Hi1132, иметь 4 ГБ постоянной памяти и аккумулятор емкостью 455 мАч.
Учитывая тот факт, что часы называются Huawei Watch GT 2e, они будут дешевле обыкновенных Huawei Watch GT 2, которые, в свою очередь, сами по себе нельзя назвать мало-мальски дорогими смарт-часами.