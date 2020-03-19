Стало известно, когда Huawei покажет свои новые недорогие смарт-часы

Что интересно, хоть устройство и покажут лишь через неделю, прямо сейчас стало известно об их основных характеристиках. Так, новые “умные” часы компании получат круглый AMOLED-дисплей с разрешением 454 х 454 пикселя. При этом работать часы будут на базе процессора HiSilicon Hi1132, иметь 4 ГБ постоянной памяти и аккумулятор емкостью 455 мАч.