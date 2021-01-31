Наука и технологии
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Стало известно, когда Microsoft выпустит новую версию Windows 10
Позднее мая, на который рассчитывали ранее
Стало известно, когда американская корпорация Microsoft выпустит новую версию операционной системы Windows 10.
Информация об этом выяснилась благодаря официальной документации Microsoft. Так, в ней компания уточнила, что выпуск Windows 10 21H1 запланирован на июнь текущего года. Напомним, что ранее предполагалось, что релиз новой версии операционной системы состоится в мае.
В то же время, некоторые пользователи полагают, что компания все еще может анонсировать новую версию операционной системы Windows 10 в мае, тогда как массовый запуск состоится, в соответствии с информацией из документа, в июне.
Предполагается, что Windows 10 21H1 выйдет в виде пакета обновлений и новую функциональность нужно будет активировать посредством специального ключа.