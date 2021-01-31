Стало известно, когда Microsoft выпустит новую версию Windows 10

Информация об этом выяснилась благодаря официальной документации Microsoft. Так, в ней компания уточнила, что выпуск Windows 10 21H1 запланирован на июнь текущего года. Напомним, что ранее предполагалось, что релиз новой версии операционной системы состоится в мае.

В то же время, некоторые пользователи полагают, что компания все еще может анонсировать новую версию операционной системы Windows 10 в мае, тогда как массовый запуск состоится, в соответствии с информацией из документа, в июне.

Предполагается, что Windows 10 21H1 выйдет в виде пакета обновлений и новую функциональность нужно будет активировать посредством специального ключа.