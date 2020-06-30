Наука и технологии
Сегодня 13:55
Стало известно, когда могут показать удешевленную Xbox Series S, и сколько она будет стоить
Довольно многообещающая информация
Об удешевленной приставке Xbox Series S каждый день появляются новые данные. Сегодня, к примеру, стало известно, когда могут показать грядущую консоль Microsoft, и сколько она будет стоить.
Так, согласно предварительным данным, стоимость приставки будет в два раза ниже стоимости Series X, а именно приблизительно 200-250 долларов. Также источники поделились и некоторыми особенностями удешевленной приставки. В частности, ей приписывают качество игр в Full HD при 60 к/с либо в 1440p при 30 к/с. Кроме того, в утечке также сообщается о том, что производительность её GPU будет составлять около 4 TFLOPS.
Что касается официального анонса Xbox Series S, его, как сообщают источники, стоит ожидать в августе текущего года.