Стало известно, когда могут показать удешевленную Xbox Series S, и сколько она будет стоить

Так, согласно предварительным данным, стоимость приставки будет в два раза ниже стоимости Series X, а именно приблизительно 200-250 долларов. Также источники поделились и некоторыми особенностями удешевленной приставки. В частности, ей приписывают качество игр в Full HD при 60 к/с либо в 1440p при 30 к/с. Кроме того, в утечке также сообщается о том, что производительность её GPU будет составлять около 4 TFLOPS.

Что касается официального анонса Xbox Series S, его, как сообщают источники, стоит ожидать в августе текущего года.