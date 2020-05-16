Стало известно, когда могут поступить в продажу очки дополненной реальности Apple

Так, по словам аналитика по устройствам Apple Минг-Чи Куо, фирменные “умные” очки Apple Glasses начнут продавать не ранее 2022 года. Однако есть и противоположное мнение. Так, инсайдер Джон Проссер, который считается проверенным источником, заявил, что Минг-Чи Куо ошибается.

”Не могу поверить, что спорю с Минг-Чи Куо в этом плане. Однако я уверен, что он неправ. Apple Glasses должны поступить в продажу в марте-июне следующего года. Я видел их. Они чертовски красивые”, - высказался инсайдер.