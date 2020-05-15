Стало известно, когда москвичей бесплатно протестируют на антитела к COVID-19

[Сообщается[(https://ria.ru/20200515/1571467107.html), что само тестирование будет базироваться на методе иммуноферментного анализа, способном определять, есть ли в крови человека антитела IgM и IgG. Отметим, что если IgM представляет из себя маркер наличия COVID-19, то IgG, в свою очередь, является маркером иммунитета к коронавирусу. ”Для проведения тестирования Правительство Москвы установило автоматические анализаторы крови. К концу мая общая мощность городской системы ИФА-тестирования превысит 200 тыс. анализов в сутки”, - указано на официальном сайте мэра столицы.

Известно, что процесс забора крови будет проходить в 30 взрослых поликлиниках. Так, каждые несколько дней приблизительно 70 тыс жителей Москвы, выбранные случайным образом, будут получать приглашение на сдачу анализа. Для того, чтобы бесплатно тестирование россиянам нужно лишь пройти по ссылке, указанной в приглашении, и записаться в режиме онлайн.