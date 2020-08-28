Стало известно, когда на МКС могут отправить полностью российский экипаж

Так, согласно опубликованным данным, первый в истории МКС экипаж, в состав которого войдут исключительно российские космонавты, может быть отправлен на корабле “Союз МС-18” уже весной следующего года. Источником были названы имена космонавтов, которые могут войти в российский экипаж. Так, в него могут включить Андрея Борисенко, Олега Новицкого и Петра Дуброва.

Источник отметил, что отправить на МКС экипаж, состоящий исключительно из российских космонавтов планируется в связи с тем, что уже в апреле на станцию должен прибыть новый отечественный модуль “Наука”. Так, для того, чтобы начать им пользоваться необходимо провести ряд работ, некоторые из которых должны пройти и в открытом космосе.