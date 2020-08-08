Стало известно, когда начнутся поставки "выжигающего российские войска" оружия

Но для начала стоит отметить, что разработчик оружия также рассказал и о том, что при дальности стрельбы в 120 километров, ракета в состоянии переносить боевую часть массой до 250 килограммов, при этом точность попадания в таком случае составляет до нескольких метров. В случае же, если будет необходимо увеличить дальность стрельбы, то конструкторам придется уменьшить массу боевой части: так, например, ракета с боевой частью массой 50 килограммов сможет лететь на расстояние более 200 километров.

Что же до начала серийных поставок “Ольха-М” непосредственно войскам, то начать данный этап планируется уже в 2021 году. Правда, случится это лишь в том случае, если производство оружия не вызывает каких-либо затруднений.