Стало известно, когда новейшая система C-500 поступит на вооружение военным

По словам Криворучко, случится это уже в ближайшие 5 лет — то есть российская армия получит новейшее вооружение уже в 2025, но при условии, что существующие планы не изменятся и не затянется поставка системы. При этом важно понимать, что в течение последних лет сроки появления С-500 на балансе российской армии уже неоднократно корректировались.

Напомним, что еще раньше генеральный конструктор концерна “Алмаз-Антей” Павел Созинов рассказал, что новейший зенитно-ракетный комплекс сможет эффективно бороться с целями, находящимися достаточно высоко в небе, в пределах верхних слоев атмосферы в сотнях километров от поверхности Земли.