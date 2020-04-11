Стало известно, когда новейшую российскую гиперзвуковую ракету примут на вооружение

”По плану корабельный комплекс с ракетой "Циркон" должен быть принят на вооружение в 2022 году”, - поделился источник, отметив, что испытания новейшей гиперзвуковой ракеты с фрегата проекта 22350 "Адмирал Горшков" должны закончится уже в рамках этого года.

Так, корабль, за счет вооруженности ракетой, сможет уничтожать береговые мишени, а также морские щиты, моделирующие вражеские судна. А в следующем году, по словам источника, планируется проведение тестовых стрельб “Цирконом” с подлодки. ”Первый запуск ракеты с подлодки планируется выполнить из надводного положения, второй - из-под воды”, - заключил собеседник издания.