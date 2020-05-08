Стало известно, когда российские истребители Су-57 получат двигатель нового поколения

По словам Криворучко, поставлять Су-57 в ВКС России будут постепенно. Так, если до середины 2020-х годов поставка будет осуществляться с двигателем четвертого поколения, то позднее - с двигателем нового поколения. ”Значимым событием для нас станет начало серийной поставки самолетов Су-57. Отмечу, что Су-57 будет поступать в войска в два этапа”, - поделился представитель Минобороны в беседе с журналистами “Национальной обороны”.

Он отметил, что на втором этапе, когда испытания уже будут пройдены, начнутся поставки истребителей, оборудованных двигателями и силовыми установками нового поколения. Это обновление позволит не только увеличить топливную эффективность, но и сэкономит средства на жизненный цикл.