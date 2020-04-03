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Стало известно, когда российские школы начнут дистанционное обучение во время самоизоляции
Случится это уже со дня на день
Благодаря заместителю министра просвещения Дмитрию Глушко стало известно, когда именно российские школьники наконец-то смогут начать дистанционное обучение во время самоизоляции.
Судя по словам чиновника, уже с 6 апреля текущего года российские школы и колледжи начнут процесс дистанционное обучение. При этом он также уточнил, что режим функционирования таких учебных заведений как школы и детские сады в апреле будет определяться в регионах самостоятельно.
”У нас есть задача максимально в установленные сроки завершить учебный год. Все будет зависеть от того, как будет развиваться ситуация с инфекцией”, — рассказал Глушко. При этом стоит отметить, что школы уже начинали процесс дистанционного обучения в связи с эпидемией коронавируса, правда очень быстро было принято решение “уйти” на каникулы.