Стало известно, когда российские школы начнут дистанционное обучение во время самоизоляции

Судя по словам чиновника, уже с 6 апреля текущего года российские школы и колледжи начнут процесс дистанционное обучение. При этом он также уточнил, что режим функционирования таких учебных заведений как школы и детские сады в апреле будет определяться в регионах самостоятельно.

”У нас есть задача максимально в установленные сроки завершить учебный год. Все будет зависеть от того, как будет развиваться ситуация с инфекцией”, — рассказал Глушко. При этом стоит отметить, что школы уже начинали процесс дистанционного обучения в связи с эпидемией коронавируса, правда очень быстро было принято решение “уйти” на каникулы.