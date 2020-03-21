Стало известно, когда российский флот оснастят десантными кораблями проекта 11711

”Закладка эти кораблей состоялась в апреле 2019 года, а передача их флоту определена контрактом на 2023-2024 годы”, — сообщила пресс-служба Прибалтийского судостроительного завода "Янтарь".

Напомним, что проект 11711 — это самая последняя итерация проекта 1171, по которому в середине прошлого века, во времена СССР, "Янтарь" разработал и построил целую серию из 14 кораблей. Начиная с апреля прошлого года все тот же завод занимается строительством сразу двух десантных кораблей модернизированного проекта 11711. На данный момент военный флот получил головной корабль "Иван Грен", а первый серийный "Петр Моргунов" должен будет пополнить состав флота в мае 2020 года.