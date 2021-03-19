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Стало известно, когда российский военный флот получит «Князя Олега»
Это событие станет частью большого праздника
В сети появилась информация о том, как скоро первый серийный атомный подводный ракетный крейсер «Князь Олег» станет частью российского Военно-морского флота. Оказалось, что случится это уже в ближайшие месяцы.
Если быть точнее, то мероприятие планируют приурочить к празднованию Дню Военно-морского флота 25 июля 2021 года, сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в оборонно-промышленном комплексе страны. Всё тот же источник рассказал агентству, что прямо сейчас крейсер находится на госиспытаниях. Именно их окончание и будет «праздноваться» входом подводного судна в состав флота.
Как пишет ТАСС, в рамках государственных испытаний, «Князь Олег» запустит в учебно-боевых целях ракету «Булава». Огонь будет вестись из подводного положения.