Стало известно, когда российский военный флот получит «Князя Олега»

Если быть точнее, то мероприятие планируют приурочить к празднованию Дню Военно-морского флота 25 июля 2021 года, сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в оборонно-промышленном комплексе страны. Всё тот же источник рассказал агентству, что прямо сейчас крейсер находится на госиспытаниях. Именно их окончание и будет «праздноваться» входом подводного судна в состав флота.

Как пишет ТАСС, в рамках государственных испытаний, «Князь Олег» запустит в учебно-боевых целях ракету «Булава». Огонь будет вестись из подводного положения.