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Стало известно, когда Россия испытает новейшие гиперзвуковые ракеты «Циркон»Внезапно, уже совсем скоро
В сети появилась свежая информация о планах российских военных по тестированию «Циркона» . Оказалось, что государственные испытания гиперзвуковой ракеты пройдут уже в текущем месяце.
Сообщается, что в рамках предстоящего мероприятия орудие будет запущено с борта новейшего фрегата ВМФ России «Адмирал Горшков». Это тот самый корабль, который стал частью отечественного ВМФ в 2018 году, пишет РИА Новости со ссылкой на собственный источник в отрасли.
Также журналисты отмечают, что во время начинающихся государственных испытаний военные намерены осуществить стрельбы как по морским, так и по наземным целям. Это, в свою очередь, практически 100% подтверждает информацию о том, что «Циркон» может противостоять и береговой инфраструктуре потенциального противника.