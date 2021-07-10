Стало известно, когда Россия испытает новейшие гиперзвуковые ракеты «Циркон»

Сообщается, что в рамках предстоящего мероприятия орудие будет запущено с борта новейшего фрегата ВМФ России «Адмирал Горшков». Это тот самый корабль, который стал частью отечественного ВМФ в 2018 году, пишет РИА Новости со ссылкой на собственный источник в отрасли.

Также журналисты отмечают, что во время начинающихся государственных испытаний военные намерены осуществить стрельбы как по морским, так и по наземным целям. Это, в свою очередь, практически 100% подтверждает информацию о том, что «Циркон» может противостоять и береговой инфраструктуре потенциального противника.