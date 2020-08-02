Стало известно, когда Россия отправит туристов в космос

Имена космических туристов на данный момент остаются(https://iz.ru/1042880/2020-08-02/roskosmos-otpravit-dvukh-turistov-na-mks-v-2021-godu в секрете, однако будут оглашены уже в начале 2021 года. Туристический полет в космос будет проведен в рамках договора с американской компанией Space Adventures. Также на данный момент Роскосмос ведет переговоры с несколькими американскими компаниями на предмет транспортировки туристов на МКС.

Напомним, что в конце июня РКК «Энергия» и компания Space Adventures Inc договорились отправить двух туристов на МКС в 2023 году. Один из туристов, как сообщалось, осуществит выход в открытый космос. Однако стоит отметить, что делать он будет это в компании профессионального российского космонавта.