Наука и технологии
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Стало известно, когда Россия вновь отправит женщину-космонавта на МКС
Впервые за восемь лет
Стало известно, когда Россия вновь отправит женщину-космонавта на МКС. Напомним, что Россия не отправляла в космос женщин с 2014 года. Сейчас же выяснилось, что Роскосмос планирует отправить на МКС россиянку уже в 2022 году.
Информация о том, что Россия вновь отправит в космос женщину стала известна благодаря публикации на официальной странице госкорпорации в социальной сети Twitter. Кроме того, об этом в эфире “Вечернего Урганта” сообщил и командир отряда Олег Кононенко. Известно, что единственная женщиной в отряде космонавтов Роскосмоса стала россиянка Анна Кикина, которая попала в отряд благодаря первому открытому конкурсу, прошедшему в 2012 году.
Напомним, что последний полет россиянки в космос состоялся в 2014 году. Стоит отметить, что тогда Елене Серовой удалось стать первой россиянкой на станции и четвертой женщиной в истории российской космической программы.