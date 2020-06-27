Стало известно, когда Россия вновь отправит женщину-космонавта на МКС

Информация о том, что Россия вновь отправит в космос женщину стала известна благодаря публикации на официальной странице госкорпорации в социальной сети Twitter. Кроме того, об этом в эфире “Вечернего Урганта” сообщил и командир отряда Олег Кононенко. Известно, что единственная женщиной в отряде космонавтов Роскосмоса стала россиянка Анна Кикина, которая попала в отряд благодаря первому открытому конкурсу, прошедшему в 2012 году.

Напомним, что последний полет россиянки в космос состоялся в 2014 году. Стоит отметить, что тогда Елене Серовой удалось стать первой россиянкой на станции и четвертой женщиной в истории российской космической программы.