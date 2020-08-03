Стало известно, когда Россия выпустит свой первый электрокар

Так, согласно данным источника, первый отечественный электрокар Zetta может быть выпущен уже в конце текущего года. Отмечается, что производство российского электромобиля будет развернуто в Тольятти.

”Понятно, что пандемия внесла свои коррективы в развитие проекта. Надеюсь, все сертификационные процедуры до конца года должны быть завершены и в конце года коллеги должны стартовать уже с серийным продуктом”, — поделился Мантуров, отметив при этом, что компания нуждается в дополнительных 100 млн рублей на реализацию данного проекта. Уже в конце текущего месяца Фонд развития промышленности решит вопрос о выделении денег в проект.