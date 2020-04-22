Стало известно, когда россияне смогут сдать анализ на антитела к коронавирусу

В то же время, согласно расчетам лабораторий, экспересс-анализы на выявление антител к коронавирусу станут доступны уже в следующем месяце. Так, уже к конце текущей недели разработанные тесты специалистов НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи будут направлены на этап регистрации, который может занять месяц.

”Процедура эта не так проста, ее нужно проводить на базе лаборатории с особой категорией допуска. Цель — доказать, что изготовитель делает качественные системы и способен воспроизводить их в промышленных масштабах. Обойтись без регистрации даже в такой критической ситуации, как сейчас, по российским законам просто нельзя, хотя правительство и приняло меры для ускорения процедуры”, — отметил глава лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков.