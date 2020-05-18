Наука и технологии
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Стало известно, когда США запустят спутники для обнаружения гиперзвукового оружия
Случится это уже совсем скоро
Агентство космических разработок опубликовало в сети интересную информацию, благодаря которой стало известно не только предварительные требования к перспективным разведывательным спутникам, но также и то, когда США запустят спутники для обнаружения гиперзвукового оружия.
Так, если верить документу, доступному широкой общественности, вывести первые аппараты на орбиту планируется уже в 2022 финансовом году, который должен начаться уже в октябре 2021 года. При этом в первую партию войдут сразу восемь аппаратов.
Планируется, что в состав системы защиты от гиперзвукового оружия будет необходимо включить новейший тип спутников, которые смогут обнаруживать летящие в атмосфере гиперзвуковые объекты. По словам заместителя министра обороны США по исследованиям и разработками Майкла Гриффина, на данный момент у Соединенных Штатов нет в наличии подобных систем, а значит новейшая разработка сможет восполнить данный пробел.