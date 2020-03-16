Стало известно, когда в России может появиться беспилотное летающее такси

Так, если верить словам специалистов, уже к 2025 году планируется создать прототип отечественного летающего такси, который в дальнейшем и будет использовать в качестве массового продукта. По планам разработчиков, данная новинка сумеет помочь сократить время в дороге между городами, а также довезет до пункта, до которого обычной дороги в принципе не существует.

По словам разработчиков аэротакси, устройство сможет от одного заряда преодолевать расстояние вплоть до 500 км, развивая скорость до 500 км/ч и перевозя при этом одновременно до 4 пассажиров или 500 кг груза.

”Высокую скорость аппарата обеспечит установленная на его борту газотурбинная установка, соединенная с электрогенератором. Через батарею суперконденсаторов он питает шесть стационарных двигателей. Двигатели будут вращать подъёмные и маршевые вентиляторы, полностью убранные внутрь объемного фюзеляжа, также выполняющего функции крыла. При этом управление планируется осуществлять струйными рулями и за счет изменения вектора тяги”, — рассказал соруководитель рабочей группы “Аэронет” Павел Булат.