Стало известно, когда в России может состояться следующий космический пуск

Так, основываясь на опубликованных изданием данных, следующий пуск отечественной космической ракеты-носителя может произойти уже во второй половине текущего месяца. Кроме того, стоит отметить, что об этом также упомянал на своей официальной странице в социальной сети Twitter глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. По его словам, в этом месяце запуски объектов с российских космодромов будут продолжены.

Напомним, что ранее главой Роскосмоса было объявлено, что в текущем году предполагается совершить порядка 33 космических пусков. Известно, что на сегодняшний день в России было произведено порядка шести запусков.