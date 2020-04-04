Стало известно, когда в России начнут проводить экспресс-тестирование на коронавирус

Известно, что экспресс-тест позволит выявить результат на наличие коронавирусной инфекции в организме всего за полчаса, обеспечивая практически 100% точность. Более того, новинка способна обнаружить COVID-19 еще на ранних стадиях. Сообщается, что стоимость теста будет определена технологическими партнерами и лабораториями. А уже в ближайшее время мощность производства достигнет 2,5 млн тестов.

Согласно актуальным на сегодняшний день данным, в России было выявлено порядка 4 149 случаев инфицирования коронавирусом из них 281 человек выздоровел, а 34 человека умерло.