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Стало известно, когда в России планируется внедрение беспилотных автомобилей
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Издание “Известия” опубликовало новый материал, благодаря которому стало известно, когда в России планируется внедрение беспилотных автомобилей. Так, представителями крупнейших отечественных компаний, в числе которых Яндекс и Сбербанк, при поддержке “ГАЗа” и “КамАЗа”, была сформирована дорожная карта поэтапного внедрения беспилотников в стране.
Согласно информации, указанной в разработанной карте, Россия может быть готовой к беспилотным автомобилям на дорогах общего пользования уже к началу 2023 года. По данным издания, ожидается, что уже к сентябрю в Госдуму будет внесен законопроект, определяющий как права, так и обязанности всех участников процесса.
Кроме того, до конца текущего года, вероятно, будет также разработан ряд рекомендаций, описывающий процесс расследования дорожных происшествий с участием беспилотных автомобилей. А уже в следующем году в России предлагается организовать как минимум две зоны, покрытых сетями пятого поколения для тестирования беспилотников.