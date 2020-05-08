Стало известно, когда в России планируется внедрение беспилотных автомобилей

Согласно информации, указанной в разработанной карте, Россия может быть готовой к беспилотным автомобилям на дорогах общего пользования уже к началу 2023 года. По данным издания, ожидается, что уже к сентябрю в Госдуму будет внесен законопроект, определяющий как права, так и обязанности всех участников процесса.

Кроме того, до конца текущего года, вероятно, будет также разработан ряд рекомендаций, описывающий процесс расследования дорожных происшествий с участием беспилотных автомобилей. А уже в следующем году в России предлагается организовать как минимум две зоны, покрытых сетями пятого поколения для тестирования беспилотников.