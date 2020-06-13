Наука и технологии
Сегодня 14:40
Стало известно, когда в России планируются следующие космические запуски
Уже в этом месяце
На официальном сайте госзакупок появились данные, благодаря которым стало известно, когда в России планируются следующие космические запуски. Так, выяснилось, что российская корпорация “Роскосмос” может осуществить более 20 запусков ракет в промежутке с июня текущего года по июль следующего.
Согласно опубликованным данным, компания запланировала запуск порядка 20 ракет-носителей с космодрома Байконур, а также порядка шести запусков с космодрома "Восточный". Отмечается также, что с первого планируется произвести три ракеты “Протон” и 17 ракет “Союз-2”, тогда как со второго предполагается произвести запуск шести ракет-носителей “Союз-2”.
Напомним, что нескольким ранее глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщал о том, что в рамках текущего года ожидается 33 космический запуска, некоторые из которых, однако, могут не осуществиться, что обусловлено пандемией COVID-19, а также банкротством OneWeb.