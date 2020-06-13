Стало известно, когда в России планируются следующие космические запуски

Согласно опубликованным данным, компания запланировала запуск порядка 20 ракет-носителей с космодрома Байконур, а также порядка шести запусков с космодрома "Восточный". Отмечается также, что с первого планируется произвести три ракеты “Протон” и 17 ракет “Союз-2”, тогда как со второго предполагается произвести запуск шести ракет-носителей “Союз-2”.

Напомним, что нескольким ранее глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщал о том, что в рамках текущего года ожидается 33 космический запуска, некоторые из которых, однако, могут не осуществиться, что обусловлено пандемией COVID-19, а также банкротством OneWeb.