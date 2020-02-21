Стало известно, когда в российских самолетах появится бесперебойный Wi-Fi

”Стандарт Seamless Release 1.0 позволит обеспечить бесперебойный доступ к интернету для пассажиров самолетов через пять лет, если начать действовать уже сейчас и иметь рычаги влияния”, — рассказал Медвехкв.

При этом он отдельно отметил тот факт, что в целом никакой принципиально новой технологии внедрят не планируется, так как сигнал, как и раньше, будет идти через спутник. Также эксперт рассказал, что в рамках введения нового стандарта авиакомпании будут вынуждены договариваться со всеми поставщиками услуг связи на территории покрытия сигналом.