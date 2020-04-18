Стало известно, когда Xiaomi представит свой первый браслет с возможностью оплаты по NFC в Европе

Об это рассказали представители компании Huami Technology, которая является производителем китайского гиганта. Так, по их словам, анонс первого браслета Xiaomi c возможностью оплаты по NFC в Европе состоится уже в конце текущего года. Напомним, что именно Huami производит “умные” браслеты для китайской компании Xiaomi. Более того, данная компания также ответственна и за мировые поставки носимого гаджета.

Отмечается, что ключевой фишкой нового поколения Mi Band станет поддержка оплаты по NFC в европейских странах. Отметим, что ранее все “умные” браслеты компании работали лишь с фирменной системой оплаты Mi Pay, тогда как Mi Band 5 получит Google Pay, а также поддержку других платежных сервисов.