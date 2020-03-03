Стало известно, когда заводы возобновят производство новых iPhone

Стоит отметить, что по словам самой компании, прямо сейчас к своей работе вернулось более половины сезонных сотрудников на китайских предприятиях Foxconn. Но компания все же отметила, что она не в состоянии предсказать, какое влияние закрытие заводов будет иметь на ее финансовые результаты за год.

”Предотвращение вспышек, возобновление работы и производства являются нашей первоочередной задачей”, — рассказал руководитель Foxconn. При этом стоит отметить, что сама Apple уже официально отменила собственный прогноз по продажам, пока что лишь на текущий квартал.