Стало известно, когда земляне смогут посмотреть парад планет

Так, по словам сотрудников Московского планетария, сегодня, начиная с полуночи, прямо с Земли можно увидеть Юпитер и Сатурн, тогда как наблюдать за Марсом можно с двух часов ночи. А уже утром земляне смогут увидеть Венеру. Что касается Меркурия, возможность посмотреть на него появится не раньше 22 июля, тогда как сейчас он засвечивает Солнце.

Научный директор Московского планетария Фаина Рублева, в свою очередь, отметила, что надеяться на то, что парад планет можно будет увидеть прямо с балкона - не стоит.