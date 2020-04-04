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Стало известно, когда земляне смогут увидеть приближение ядовитой кометы к Солнцу
Причем она будет видна невооруженным глазом
Стало известно, когда земляне смогут увидеть приближение ядовитой кометы к Солнцу. Так, по словам астронома Людмилы Кошман, случится это уже в следующем месяце.
Сообщается, что в мае к единственной звезде Солнечной системы приблизится комета C/2019Y4 Atlas, в ядре которой расположено опасное вещество циан. Для наблюдения за кометой даже не нужен будет телескоп, поскольку по словам Кошман, увидеть ее можно невооруженным глазом. ”Из-за солнечного ветра у нее начинают образовываться хвосты — один газовый, другой пылевой, которые придают ей особый зрелищный вид”, — поделилась Кошман.
Предполагается, что максимальное расстояние кометы к Земле будет достигнуто 24 мая. В то время как уже в конце мая она переместится к Солнцу даже ближе Меркурия.