Стало известно, когда земляне смогут увидеть приближение ядовитой кометы к Солнцу

Сообщается, что в мае к единственной звезде Солнечной системы приблизится комета C/2019Y4 Atlas, в ядре которой расположено опасное вещество циан. Для наблюдения за кометой даже не нужен будет телескоп, поскольку по словам Кошман, увидеть ее можно невооруженным глазом. ”Из-за солнечного ветра у нее начинают образовываться хвосты — один газовый, другой пылевой, которые придают ей особый зрелищный вид”, — поделилась Кошман.

Предполагается, что максимальное расстояние кометы к Земле будет достигнуто 24 мая. В то время как уже в конце мая она переместится к Солнцу даже ближе Меркурия.