Стало известно, кто может получить вакцину от коронавируса раньше всех

”Это врачи, которые работают с инфицированными. Это люди, которые по своим должностным обязанностям контактируют с большим количеством людей.Кассиры, например, билетеры. Волонтеры, безусловно. Водители такси. Остальным делать нет необходимости”, — поделился Зуев.

Эксперт отметил, что прививку необходимо делать для выработки иммунитета, в связи с чем делать ее необходимо в первую очередь людям, находящимся в группе риска или тем, кто контактирует с большим количеством людей. Ученый также предположил, что в будущем вакцинация от коронавируса будет проводиться дважды в год, как сейчас происходит с прививками от гриппа.