Стало известно, кто станет новой главой Apple

Ранее ряд топ-менеджеров уже покидали компанию, но стабильность C-suite сохранялась более десяти лет. Сейчас ситуация меняется: в этом году планирует уйти главный операционный директор Джефф Уильямс, который долго считался возможным преемником Кука.

Кроме того, обсуждаются будущие перестановки в сфере искусственного интеллекта и аппаратного обеспечения. Долгие годы Джонни Сруджи руководил разработкой чипов Apple, и его будущее в компании пока обсуждается. В случае ухода Сруджи наиболее вероятными внутренними кандидатами на его место называются Цзунцзянь Чэнь и Шри Сантанам.

Джон Тернус уже получил больше полномочий в управлении продуктовыми дорожными картами и стратегиями компании. Он представил новые модели iPhone и iPad, участвовал в запуске iPhone 17 и активно взаимодействовал с клиентами на презентациях. Эти шаги усилили его влияние внутри компании и укрепили репутацию среди руководства и сотрудников.

Эксперты считают, что Apple нуждается в лидере с техническим опытом для дальнейшего развития продуктов, особенно в новых технологических направлениях. Тернус, которому 50 лет, соответствует этим требованиям, и его кандидатура рассматривается как наиболее вероятная для будущей смены CEO.