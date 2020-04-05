Стало известно, могут ли комары переносить коронавирус

”Насекомые не являются разносчиками COVID-19. Китайцы уже провели исследование, в котором выяснили, что кровососущие, и, тем более, мухи не разносят коронавирус. Поэтому бояться в этом смысле нечего”, — рассказал специалист по ДНК Константин Китаев.

Напомним, что на сегодняшний день коронавирусом заразились более 1 млн человек. Из них умерло порядка 64 747 человек. В России, в свою очередь, известно о 4 731 случаях инфицирования, а также о 43 летальных исходах.