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Стало известно, могут ли комары переносить коронавирус
Хорошие новости - насекомые не являются разносчиками COVID-19
Издание URA.RU пообщалось с энтомологами на тему распространения коронавирусной инфекции. Так, в ходе опроса стало известно, могут ли комары переносить COVID-19. По словам экспертов, переживать, что насекомые могут быть потенциальным переносчиком коронавируса - нет смысла.
”Насекомые не являются разносчиками COVID-19. Китайцы уже провели исследование, в котором выяснили, что кровососущие, и, тем более, мухи не разносят коронавирус. Поэтому бояться в этом смысле нечего”, — рассказал специалист по ДНК Константин Китаев.
Напомним, что на сегодняшний день коронавирусом заразились более 1 млн человек. Из них умерло порядка 64 747 человек. В России, в свою очередь, известно о 4 731 случаях инфицирования, а также о 43 летальных исходах.