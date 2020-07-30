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Стало известно, на что обращают внимание россияне при покупке смартфонов
Как ни странно, бренд играет далеко не самую главную роль
Специалисты аналитической фирмы Research.me, совместно с AliExpress Россия провели исследование, в результате которого стало известно, на что именно обращают внимание россияне при покупке смартфонов.
Для того, чтобы выяснить это, эксперты опросили около 1,5 тыс пользователей. Как оказалось, чаще всего пользователи из России, при выборе нового смартфона, обращают внимание на количество памяти в приобретаемом девайсе - первым делом на это смотрят 61% опрошенных. Примерно такое же количество людей (59%) считают для себя важными качество фото и видеосъемки, выдаваемое смартфоном. На третьем месте по популярности среди опрошенных (39%) оказался процессор девайса.
Что интересно, в числе самых популярных у россиян производителей смартфонов оказались давно известные всем бренды: Samsung, Xiaomi, Apple, Honor и Huawei. При этом лишь 10% от общего числа опрошенных заявили о важности бренда при покупке нового смартфона.