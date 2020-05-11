Стало известно, на сколько выросли траты россиян в онлайн-кинотеатрах

В рамках исследование аналитики проанализировали все операции в своей эквайринговой сети в таких сегментах, как “онлайн-обучение”, а также “онлайн-кинотеатры” в марте и апреле, сравнив их с показателями, которые фиксировались в предыдущих месяцах.Так, согласно опубликованным данным, россияне в прошлом месяце в 1,5 раза чаще совершали покупки фильмов в онлайн-кинотеатрах.

”По данным эквайринговой сети банка "Русский Стандарт", прирост операций в сегменте "онлайн-обучение" в апреле 2020 года относительно марта 2020 года составил 3%, и 55% – в сегменте "онлайн-кинотеатры". Примечательно, что операций по оплате дистанционного обучения в апреле текущего года в девять раз больше, чем в апреле прошлого года”, - выяснили специалисты в ходе исследования.