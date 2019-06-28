Стало известно, насколько больше зарабатывают россияне со знанием английского

В среднем инженеры, не владеющие иностранным языком, получают от 55 тыс рублей в месяц до 80 тыс рублей. Средний доход работников в компаниях, предполагающих владение английским языком на разговорном или свободном уровне, возрастает до коридора от 60 тыс рублей до 90 тыс рублей в месяц.

“Пиарщик, не владеющий английским, может рассчитывать на средний заработок 50000—90000 руб., знание иностранного языка повышает зарплату до 60000—100000 руб”, — говорится в исследовании портала.

Согласно исследованию базы резюме Superjob, среди россиян, владеющих иностранными языками на разговорном или свободном уровне, большинство знает английский. Второй по популярности — немецкий, третий — французский. За ними следуют испанский, итальянский и китайский языки.