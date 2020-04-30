Стало известно, насколько велик шанс возникновения второй волны эпидемии в России

”Риск очень большой — возобновления, второй волны, можно это как угодно называть. Поэтому потребуются очень взвешенные, тщательно продуманные и согласованные со специалистами решения”, — рассказал пресс-секретарь Владимира Владимировича Путина. Также он добавил, что снимать введенные в связи с коронавирусом ограничения нужно мягко и поэтапно, чтобы не вызвать повторного всплеска заболеваний.

Напомним, что чуть ранее Песков также заявлял, что Россия смогла избежать сценария Италии в связи с пандемией коронавируса, а также гуманитарной катастрофы, которая оказалась присущей США в данной ситуации.