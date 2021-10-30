Стало известно о большой вечеринке на Международной космической станции

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Стало известно о большой вечеринке на Международной космической станцииОна намечена на весну следующего года
Уже 3 ноября немецкий астронавт Маттиас Маурер отправится на орбиту. И хоть он ещё не стал членом экипажа орбитальной миссии, специалист рассказал о планах провести масштабную вечеринку за пределами Земли.
По словам Маурера, 18 марта 2022 года ему исполнится 52 года. В этот же день, по счастливому стечению обстоятельств, на МКС прибудет российский корабль «Союз», а американский космонавт поставит рекорд по пребыванию на орбите.
Всё это немецкий инженер назвал вескими причинами устроить крупное празднование.
Так что в эти дни у нас будут три хороших повода для празднования. Посмотрим, что там есть наверху, чтобы устроить вечеринку. Возможно, громкая музыка и безалкогольные напитки, а всё остальное — наша импровизация.
Маттиас Маурер
Более того, астронавт уже заявил, что возьмёт с собой подарки на Рождество для коллег.
Источник: DW