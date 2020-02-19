Стало известно о финансовых потерях Apple из-за коронавируса

Информация о снижении стоимости акции была обнародована на сайте электронной биржи NASDAQ. Установлено, что 18 февраля цена акций Apple упала на 5,95 долларов. Отметим, что еще в пятницу акции Apple продавались по 324,95 долларов за штуку, тогда как во вторник их стоимость была зафиксирована на отметке 315,34 долларов.

Напомним, что ранее представители Apple опубликовали официальное заявление, направленное к инвесторам, в котором сообщили, что не смогут добиться запланированного показателя прибыли. Компания связывает финансовые потери с ограничением поставок фирменных смартфонов по всему миру, а также потерей востребованности устройств на китайском рынке, что в первую очередь связано с коронавирусом.