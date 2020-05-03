Стало известно о пациентке, повторно заразившейся COVID-19 несмотря на двухнедельную самоизоляцию

Впервые девушка прошла(https://lenta.ru/news/2020/05/03/repeatedly/_ тест на коронавирус еще 13 апреля, после чего получила положительный результат. Тогда она провела две недели дома, на карантине, дождавшись того, что у нее исчезли симптомы заболевания. Но как только она завершила свое пребывание на карантине, ее состояние ухудшилось. Девушка вновь прошла тест на COVID-19, который также показал положительный результат.

”Произошедшее демонстрирует, что в зависимости от состояния пациента может возникнуть необходимость продлить карантин на срок более двух недель”, — высказался по этому поводу японский эксперт. Таким образом, вполне вероятно, что прежние рекомендации по двухнедельному карантину, в ближайшее время могут быть изменены.